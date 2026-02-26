Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В храмах различных конфессий Баку вознесены молитвы в память о жертвах Ходжалинского геноцида

    Религия
    • 26 февраля, 2026
    • 16:49
    В храмах различных конфессий в Баку, а также в ряде религиозных общин были вознесены молитвы за упокой душ жертв Ходжалинского геноцида, с глубоким уважением почтена их светлая память.

    Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с религиозными образованиями.

    Отмечается, что в рамках памятных мероприятий, наряду с мечетями, религиозные обряды были совершены в Синагоге горских евреев, Церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, а также в религиозных общинах "Адвентистов седьмого дня", "Духовных христиан-молокан" и Бакинского общества сознания Кришны.

    Руководители и представители религиозных общин акцентировали внимание на том, что Ходжалинский геноцид является преступлением, совершенным не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества.

    Было отмечено, что крайне важно дать этой трагедии международную политико-правовую оценку, донести исторические факты до мировой общественности и добиться справедливости.

    Также было отмечено, что проявление солидарности в общенациональных вопросах со стороны различных религиозных конфессий, действующих в стране, служит показателем единства общества, а также атмосферы взаимного уважения и доверия.

    Ходжалинский геноцид Религиозные конфессии Госкомитет по работе с религиозными образованиями
    Bakıdakı kilsə və sinaqoqlarda Xocalı soyqırımı anılıb
    Prayers offered in Baku's houses of worship in memory of Khojaly genocide victims

