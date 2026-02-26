İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Bakıdakı kilsə və sinaqoqlarda Xocalı soyqırımı anılıb

    Din
    • 26 fevral, 2026
    Bakıdakı kilsə və sinaqoqlarda Xocalı soyqırımı anılıb

    Bakıdakı müxtəlif kilsə və sinaqoqlarda, o cümlədən müxtəlif dini icmalarda Xocalı soyqırımı qurbanlarının ruhuna dualar oxunub, onların əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib.

    Bu barədə "Report"a Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, anım mərasimləri çərçivəsində Dağ Yəhudiləri Sinaqoqu, Bakirə Məryəmin Məsum Hamiləliyi Kilsəsi, o cümlədən "Yeddinci Günün Adventistləri", "Molokan ruhani xristian" və Bakı Krişna Şüuru dini icmalarında dini ayinlər icra edilib.

    Dini icma rəhbərləri və nümayəndələri Xocalı soyqırımının təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı tötədilmiş cinayət olduğunu vurğulayıblar.

    Vurğulanıb ki, bu faciəyə beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymətin verilməsi, tarixi həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və ədalətin təmin olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    Qeyd olunub ki, ölkədə fəaliyyət göstərən müxtəlif dini konfessiyaların milli məsələlərdə həmrəylik nümayiş etdirməsi cəmiyyətdəki birliyin, qarşılıqlı hörmət və etimad mühitinin təzahürüdür.

