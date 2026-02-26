Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с днем рождения

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, глава государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелал ему долгих лет жизни, здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.

Президент Турции поблагодарил за проявленное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о будущих контактах.