    Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с днем рождения

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 16:59
    Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с днем рождения

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

    Как сообщает Report, глава государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелал ему долгих лет жизни, здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.

    Президент Турции поблагодарил за проявленное внимание и поздравления.

    В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о будущих контактах.

    İlham Əliyev ad günü münasibətilə Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates Recep Tayyip Erdoğan on his birthday

