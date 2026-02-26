Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с днем рождения
Внешняя политика
- 26 февраля, 2026
- 16:59
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как сообщает Report, глава государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелал ему долгих лет жизни, здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.
Президент Турции поблагодарил за проявленное внимание и поздравления.
В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о будущих контактах.
Последние новости
17:45
Состоялось очередное заседание Экономического советаДругие
17:37
Путин и Лукашенко подписали 7 документов по итогам госсовета Союзного государстваВ регионе
17:33
В Женеве начались переговоры между США и УкраинойДругие страны
17:25
Фото
Особенности Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в городе ХоджалыКарабах
17:22
Фото
В Боснии и Герцеговине почтили память жертв Ходжалинского геноцидаКарабах
17:20
Фото
Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
17:14
Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан настолько силен, что никому и в голову не придет совершить провокациюВнутренняя политика
17:12
Президент: Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памятиВнутренняя политика
17:12