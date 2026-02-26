İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev ad günü münasibətilə Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 16:44
    İlham Əliyev ad günü münasibətilə Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təbrik edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 26-da Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanı ad günü münasibətilə təbrik edib, ona uzun ömür, cansağlığı və gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

    Türkiyə Prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə təşəkkürünü bildirib.

    Telefon danışığı əsnasında dövlət başçıları gələcək təmaslara dair fikir mübadiləsi aparıblar.

    Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с днем рождения
    Ilham Aliyev congratulates Recep Tayyip Erdoğan on his birthday

