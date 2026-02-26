Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Премьер Эфиопии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 16:52
    Премьер Эфиопии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    Глава правительства Эфиопии Абий Ахмед Али 26 февраля прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Премьера Эфиопии встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев и другие официальные лица.

    Премьер Эфиопии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
    Премьер Эфиопии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    Абий Ахмед Али Эфиопия премьер-министр официальный визит
    Фото
    Efiopiyanın Baş naziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib
    Фото
    Ethiopian prime minister arrives in Azerbaijan on official visit

    Последние новости

    17:45
    Фото

    Состоялось очередное заседание Экономического совета

    Другие
    17:37

    Путин и Лукашенко подписали 7 документов по итогам госсовета Союзного государства

    В регионе
    17:33

    В Женеве начались переговоры между США и Украиной

    Другие страны
    17:25
    Фото

    Особенности Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в городе Ходжалы

    Карабах
    17:22
    Фото

    В Боснии и Герцеговине почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Карабах
    17:20
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    17:14

    Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан настолько силен, что никому и в голову не придет совершить провокацию

    Внутренняя политика
    17:12

    Президент: Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти

    Внутренняя политика
    17:12

    В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения из-за ветра

    Экология
    Лента новостей