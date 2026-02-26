Премьер Эфиопии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Глава правительства Эфиопии Абий Ахмед Али 26 февраля прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьера Эфиопии встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев и другие официальные лица.