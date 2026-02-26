США направили еще 14 истребителей F-35A в Европу для переброски на Ближний Восток

США направили в Европу для последующей переброски на Ближний Восток еще одну эскадрилью стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили авиаресурсы Military Air Tracking Alliance (MATA).

На британскую военно-воздушную базу Лейкенхит после перелета через Атлантику должны прибыть 14 истребителей данного типа.

Самолеты вылетели с авиабазы Хилл в Юте. Их сопровождают восемь самолетов-заправщиков ВВС США KC-135R Stratotanker и KC-46 Pegasus.

На авиабазе Муваффак Салти в Иордании уже размещены 30 истребителей-35A Lightning II.

Как сообщали израильские СМИ, 24 февраля в Израиль прибыла первая эскадрилья стелс-истребителей пятого поколения F-22 Raptor в составе 11 самолетов. После перелета из Англии, где они временно размещались, истребители приземлились на израильской авиабазе Овда в пустыне Негев. Как отмечает новостной портал JFeed, это первое известное развертывание американских боевых самолетов на территории Израиля.