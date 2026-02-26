Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Память жертв Ходжалинского геноцида почтили минутой молчания

    26 февраля, 2026
    Память жертв Ходжалинского геноцида почтили минутой молчания

    26 февраля в 17:00 на всей территории Азербайджана минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает Report, в это время в Баку было приостановлено движение транспортных средств.

    Государственный флаг был приспущен в других городах и районах страны, а также в дипломатических представительствах Азербайджана в зарубежных государствах.

    Тысячи жителей Баку посетили 26 февраля возведенный в Хатаинском районе памятник жертвам трагедии, почтили память шехидов, возложили к монументу цветы.

    Отметим, что в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го полка напали на город Ходжалы. Остававшиеся в городе примерно 2 500 ходжалинцев покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

    В результате были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 ходжалинцев стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.

    Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

