Азербайджан и Турция расширяют сферу охвата Соглашения о преференциальной торговле

Азербайджан и Турция договорились расширить сферу охвата Соглашения о преференциальной торговле, вступившего в силу 1 марта 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети X.

По его словам, данный вопрос был обсужден на встрече с министром торговли Турции Омером Болатом в рамках бизнес-форума Грузия – Азербайджан – Турция.

"Мы обменялись мнениями об углублении экономического партнерства с дружественной страной, устойчивом наращивании торгового оборота и инвестиций, совершенствовании правовой базы по содействию деловым связям, усилении взаимного сотрудничества в сферах энергетики, промышленного производства, транспорта, логистики, туризма и других областях", - отметил он.