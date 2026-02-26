Азербайджан и Турция расширяют сферу охвата Соглашения о преференциальной торговле
Бизнес
- 26 февраля, 2026
- 17:03
Азербайджан и Турция договорились расширить сферу охвата Соглашения о преференциальной торговле, вступившего в силу 1 марта 2021 года.
Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети X.
По его словам, данный вопрос был обсужден на встрече с министром торговли Турции Омером Болатом в рамках бизнес-форума Грузия – Азербайджан – Турция.
"Мы обменялись мнениями об углублении экономического партнерства с дружественной страной, устойчивом наращивании торгового оборота и инвестиций, совершенствовании правовой базы по содействию деловым связям, усилении взаимного сотрудничества в сферах энергетики, промышленного производства, транспорта, логистики, туризма и других областях", - отметил он.
Последние новости
17:37
Путин и Лукашенко подписали 7 документов по итогам госсовета Союзного государстваВ регионе
17:33
В Женеве начались переговоры между США и УкраинойДругие страны
17:25
Фото
Особенности Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в городе ХоджалыКарабах
17:22
Фото
В Боснии и Герцеговине почтили память жертв Ходжалинского геноцидаКарабах
17:20
Фото
Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
17:14
Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан настолько силен, что никому и в голову не придет совершить провокациюВнутренняя политика
17:12
Президент: Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памятиВнутренняя политика
17:12
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения из-за ветраЭкология
17:04
Фото
Видео