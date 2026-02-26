Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Азербайджан и Турция расширяют сферу охвата Соглашения о преференциальной торговле

    Бизнес
    • 26 февраля, 2026
    • 17:03
    Азербайджан и Турция расширяют сферу охвата Соглашения о преференциальной торговле

    Азербайджан и Турция договорились расширить сферу охвата Соглашения о преференциальной торговле, вступившего в силу 1 марта 2021 года.

    Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети X.

    По его словам, данный вопрос был обсужден на встрече с министром торговли Турции Омером Болатом в рамках бизнес-форума Грузия – Азербайджан – Турция.

    "Мы обменялись мнениями об углублении экономического партнерства с дружественной страной, устойчивом наращивании торгового оборота и инвестиций, совершенствовании правовой базы по содействию деловым связям, усилении взаимного сотрудничества в сферах энергетики, промышленного производства, транспорта, логистики, туризма и других областях", - отметил он.

    Микаил Джаббаров Азербайджан Турция
    Azərbaycan və Türkiyə Preferensial Ticarət Sazişinin əhatə dairəsini genişləndirir
    Azerbaijan, Türkiye expand scope of Preferential Trade Agreement

