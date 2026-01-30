Neftçalada balıq ovlamaq istəyən şəxs suya düşərək boğulub
Hadisə
- 30 yanvar, 2026
- 09:21
Neftçalada balıq ovlamaq istəyən şəxs suya düşüb.
"Report" xəbər verir ki, Məmmədov Habil Qabil oğlu Mayak kəndi ərazisində Xəzər dənizində balıq ovu etmək istəyərkən suya düşüb və boğularaq ölüb.
Faktla bağlı Neftçala rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
