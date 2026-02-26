В багажном отделении Бакинского аэропорта установлены киоски оплаты такси
Инфраструктура
- 26 февраля, 2026
- 16:38
В багажном отделении Международного аэропорта Гейдар Алиев установлены киоски оплаты ООО Bakı Taksi Xidməti.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.
Согласно информации, ожидающие свой багаж пассажиры через эти киоски могут заказать такси в Bakı Taksi Xidməti. Оплата доступна как наличными, так и безналичным способом. Пассажиры могут воспользоваться заказанным такси по чеку, выданному в киоске.
