В багажном отделении Бакинского аэропорта установлены киоски оплаты такси

В багажном отделении Международного аэропорта Гейдар Алиев установлены киоски оплаты ООО Bakı Taksi Xidməti.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Согласно информации, ожидающие свой багаж пассажиры через эти киоски могут заказать такси в Bakı Taksi Xidməti. Оплата доступна как наличными, так и безналичным способом. Пассажиры могут воспользоваться заказанным такси по чеку, выданному в киоске.