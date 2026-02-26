Bakı aeroportunun baqaj bölməsində taksi üçün ödəmə köşkləri quraşdırılıb
İnfrastruktur
- 26 fevral, 2026
- 16:14
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun baqaj bölməsində "Bakı Taksi Xidməti" MMC-nin ödəmə köşkləri quraşdırılıb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib.
Məlumata görə, bu köşklər vasitəsilə sərnişinlər baqaj gözlədikləri vaxt "Bakı Taksi Xidməti"ndən maşın sifariş edə bilərlər. Sifariş zamanı həm nağd, həm də bank kartları ilə ödəniş imkanı mövcuddur. Sərnişinlər ödəmə köşkündə əvvəlcədən ünvan seçib sifariş etdikləri taksi ilə qəbz vasitəsilə rahat şəkildə səfərlərini həyata keçirə bilərlər.
