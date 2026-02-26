İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Bakı aeroportunun baqaj bölməsində taksi üçün ödəmə köşkləri quraşdırılıb

    İnfrastruktur
    • 26 fevral, 2026
    • 16:14
    Bakı aeroportunun baqaj bölməsində taksi üçün ödəmə köşkləri quraşdırılıb

    Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun baqaj bölməsində "Bakı Taksi Xidməti" MMC-nin ödəmə köşkləri quraşdırılıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu köşklər vasitəsilə sərnişinlər baqaj gözlədikləri vaxt "Bakı Taksi Xidməti"ndən maşın sifariş edə bilərlər. Sifariş zamanı həm nağd, həm də bank kartları ilə ödəniş imkanı mövcuddur. Sərnişinlər ödəmə köşkündə əvvəlcədən ünvan seçib sifariş etdikləri taksi ilə qəbz vasitəsilə rahat şəkildə səfərlərini həyata keçirə bilərlər.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi sərnişin daşıma Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu Bakı Taksi Xidməti
    В багажном отделении Бакинского аэропорта установлены киоски оплаты такси

