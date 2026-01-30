Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Золото подешевело более чем на 2% перед объявлением кандидатуры нового главы ФРС США

    Финансы
    • 30 января, 2026
    • 09:38
    Стоимость золота опустилась более чем на 2% в пятницу утром под влиянием совокупности факторов, в том числе на ожиданиях объявления кандидатуры нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на $117,4 относительно предыдущего закрытия, или на 2,19%, - до $5 237,4 за тройскую унцию.

    Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 2,96% - до $111,045 доллара за унцию.

    Инвесторы следят за новостями относительно денежно-кредитной политики США. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что объявит кандидатуру нового главы Федрезерва США утром в пятницу по местному времени. Ранее он неоднократно критиковал нынешнего главу регулятора Джерома Пауэлла за медленное снижение процентных ставок.

