ВБ поддержит проект самоокупаемого сокращения утечек газа в Азербайджане

Всемирный банк (ВБ) рассматривает проект инвестиционного финансирования механизма по обнаружению и устранению утечек газа в газораспределительной сети ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на ВБ, общая стоимость проекта составляет 15 млн долларов США. Его утверждение на Совете директоров Всемирного банка запланировано на 23 апреля 2026 года. Проект охватит всю территорию страны, при этом привлечение финансовых посредников не предусмотрено.

Цель инициативы - сокращение неорганизованных выбросов метана из газораспределительной сети, эксплуатируемой "Азеригаз", а также укрепление потенциала компании в сфере управления активами.

По оценке Всемирного банка, "Азеригаз" сталкивается со значительными утечками газа из устаревшей инфраструктуры, большая часть которой эксплуатируется более 50 лет. Объем утечек оценивается примерно в 160 млн кубометров газа в год, что эквивалентно 107 килотоннам метана (CH₄). Анализ показывает, что около 80% этих утечек по объему могут быть устранены за счет относительно простых и экономически эффективных мер в течение семи лет.

Банк отмечает, что при использовании коэффициента потенциала глобального потепления (GWP), равного 28, реализация проекта позволит сократить выбросы парниковых газов примерно на 2,4 млн тонн CO₂-эквивалента в год.

В рамках проекта будет создан специализированный финансовый механизм по обнаружению и устранению утечек газа (LDAR) в газораспределительной системе "Азеригаз". Он будет запущен за счет первоначального гранта из трастового фонда GFMR. SOCAR выступит получателем гранта и держателем счетов гранта и Фонда, тогда как "Азеригаз" станет единственным бенефициаром и организацией-исполнителем, ответственной за повседневную реализацию проекта и управление им.

Финансовые средства будут перераспределяться от SOCAR к "Азеригаз" для выполнения согласованных мероприятий по обнаружению и ремонту утечек, что позволит поэтапно снижать неорганизованные выбросы метана. Проект будет опираться на опыт пилотной программы "Азеригаз" по формированию базовой линии утечек газа в Баку.

Для обеспечения долгосрочного эффекта ключевым элементом механизма станет реинвестирование большей части финансовых выгод, полученных за счет экономии газа после устранения утечек, обратно в Фонд. Это позволит мобилизовать дополнительный капитал для дальнейшей реабилитации активов "Азеригаз".

Кроме того, средства GFMR на начальном этапе, а затем и ресурсы Фонда, будут направлены на наращивание потенциала компании в области мониторинга, отчетности и верификации (MRV) выбросов в соответствии со стандартом OGMP 2.0. По оценке ВБ, грантовое финансирование позволит реализовать мероприятия, которые в иных условиях были бы невозможны из-за ограниченного финансового положения "Азеригаз", обеспечив сокращение выбросов метана уже в текущем десятилетии.