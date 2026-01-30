В США число погибших из-за последствий снежной бури возросло до 85 человек

Число погибших в результате последствий снежной бури, обрушившейся на США, возросло до 85 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AP.

"По меньшей мере 85 человек погибли в районах, пострадавших от сильных морозов от Техаса до Нью-Джерси. Примерно половина смертей пришлась на Теннесси, Миссисипи и Луизиану. Некоторые смерти были связаны с переохлаждением, авариями со снегоуборочными машинами, другие, предположительно, вызваны отравлением угарным газом", - отмечает агентство.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что перемещение арктического воздуха на юго-восток приведет к резкому падению и без того низких температур до минус 10 градусов Цельсия в пятницу вечером в таких городах, как Нэшвилл, где более 79 тыс. домов и предприятий все еще остаются без электричества почти неделю после мощного шторма.