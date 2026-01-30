İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    ABŞ-də fırtına səbəbindən ölənlərin sayı 85 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    • 30 yanvar, 2026
    • 10:19
    ABŞ-də fırtına səbəbindən ölənlərin sayı 85 nəfərə çatıb

    ABŞ-ni bürüyən qar fırtınası 85 nəfərin ölümünə səbəb olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AP agentliyi məlumat yayıb.

    "Texasdan Nyu-Cersiyə qədər şiddətli şaxtadan zərər çəkən bölgələrdə azı 85 nəfər ölüb. Ölüm hallarının təxminən yarısı Tennessi, Missisipi və Luiziana ştatlarında qeydə alınıb", - agentlik bildirib.

    ABŞ Qar Fırtınası
    В США число погибших из-за последствий снежной бури возросло до 85 человек

