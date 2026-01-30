В Шамкире молодой человек скончался от отравления угарным газом

В Шамкирском районе 21-летний молодой человек погиб в результате отравления угарным газом.

Как сообщает Report, житель села Тезекенд Рухлан Мамедов (2005 года рождения) скончался из-за утечки угарного газа от печи типа "Джейран", установленной в спальне.

По факту происшествия в прокуратуре Шамкирского района проводится расследование.