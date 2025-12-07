Роналду созвонился с Трампом

Португальский футболист Криштиану Роналду созвонился с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его за экскурсию по Белому дому.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп написал, что Роналду сам позвонил ему, чтобы поблагодарить за гостеприимство. В середине ноября футболист вместе с невестой Джорджиной Родригес посетил Белый дом в рамках торжественного ужина, организованного для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

"Какой невероятный он парень, не только как спортсмен, но и как человек. Лучше просто не бывает", - написал Трамп.