Роналду созвонился с Трампом
Другие страны
- 07 декабря, 2025
- 00:26
Португальский футболист Криштиану Роналду созвонился с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его за экскурсию по Белому дому.
Как передает Report, об этом американский лидер сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп написал, что Роналду сам позвонил ему, чтобы поблагодарить за гостеприимство. В середине ноября футболист вместе с невестой Джорджиной Родригес посетил Белый дом в рамках торжественного ужина, организованного для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.
"Какой невероятный он парень, не только как спортсмен, но и как человек. Лучше просто не бывает", - написал Трамп.
