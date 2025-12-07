Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Роналду созвонился с Трампом

    • 07 декабря, 2025
    Португальский футболист Криштиану Роналду созвонился с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его за экскурсию по Белому дому.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

    Трамп написал, что Роналду сам позвонил ему, чтобы поблагодарить за гостеприимство. В середине ноября футболист вместе с невестой Джорджиной Родригес посетил Белый дом в рамках торжественного ужина, организованного для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

    "Какой невероятный он парень, не только как спортсмен, но и как человек. Лучше просто не бывает", - написал Трамп.

    Ronaldu Trampa zəng edib
