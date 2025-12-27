В Азербайджане в ноябре производство асфальта выросло втрое

В Азербайджане в январе-ноябре этого года произведено 170,4 тыс. тонн асфальта, что на 88% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Только в ноябре объем производства асфальта составил 44 тыс. тонн - это в три раза больше, чем годом ранее.

Для сравнения, в 2024 году в стране было произведено 141,8 тыс. тонн асфальта, что на 15,4% меньше по сравнению с 2023 годом.