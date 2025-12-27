Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане в ноябре производство асфальта выросло втрое

    Промышленность
    • 27 декабря, 2025
    • 16:49
    В Азербайджане в ноябре производство асфальта выросло втрое

    В Азербайджане в январе-ноябре этого года произведено 170,4 тыс. тонн асфальта, что на 88% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Только в ноябре объем производства асфальта составил 44 тыс. тонн - это в три раза больше, чем годом ранее.

    Для сравнения, в 2024 году в стране было произведено 141,8 тыс. тонн асфальта, что на 15,4% меньше по сравнению с 2023 годом.

    производство асфальта Азербайджан Госкомстат
    Azərbaycan noyabrda asfalt istehsalını 3 dəfə artırıb

    Последние новости

    16:49

    В Азербайджане в ноябре производство асфальта выросло втрое

    Промышленность
    16:30

    Экс-министр обороны Грузии арестован

    Внешняя политика
    16:20

    Китай ужесточит контроль над ИИ, имитирующим человеческую личность

    ИКТ
    16:09

    Посол: Выбор Эфиопии хозяйкой COP32 создаст новые возможности для сотрудничества с Баку

    Внешняя политика
    15:56

    Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 39%

    Бизнес
    15:50

    Министр обороны Швейцарии усомнился в способности страны защитить себя от нападения

    Другие страны
    15:38

    В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    15:35

    Зеленский перед переговорами с Трампом проведет встречу с премьером Канады

    Другие страны
    15:24

    Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

    Другие страны
    Лента новостей