В Азербайджане в ноябре производство асфальта выросло втрое
Промышленность
- 27 декабря, 2025
- 16:49
В Азербайджане в январе-ноябре этого года произведено 170,4 тыс. тонн асфальта, что на 88% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
Только в ноябре объем производства асфальта составил 44 тыс. тонн - это в три раза больше, чем годом ранее.
Для сравнения, в 2024 году в стране было произведено 141,8 тыс. тонн асфальта, что на 15,4% меньше по сравнению с 2023 годом.
Последние новости
16:49
В Азербайджане в ноябре производство асфальта выросло втроеПромышленность
16:30
Экс-министр обороны Грузии арестованВнешняя политика
16:20
Китай ужесточит контроль над ИИ, имитирующим человеческую личностьИКТ
16:09
Посол: Выбор Эфиопии хозяйкой COP32 создаст новые возможности для сотрудничества с БакуВнешняя политика
15:56
Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 39%Бизнес
15:50
Министр обороны Швейцарии усомнился в способности страны защитить себя от нападенияДругие страны
15:38
В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
15:35
Зеленский перед переговорами с Трампом проведет встречу с премьером КанадыДругие страны
15:24