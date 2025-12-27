Azərbaycan noyabrda asfalt istehsalını 3 dəfə artırıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 170,4 min ton asfalt istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 88 % çoxdur.

    Təkcə noyabrda isə ölkədə 44 min ton asfalt istehsal olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 3 dəfə çoxdur.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 141,8 min ton asfalt istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 15,4 % azdır.

