Azərbaycan noyabrda asfalt istehsalını 3 dəfə artırıb
Sənaye
- 27 dekabr, 2025
- 16:30
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 170,4 min ton asfalt istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 88 % çoxdur.
Təkcə noyabrda isə ölkədə 44 min ton asfalt istehsal olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 3 dəfə çoxdur.
2024-cü ildə Azərbaycanda 141,8 min ton asfalt istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 15,4 % azdır.
Son xəbərlər
17:06
Azərbaycan polad boru istehsalını 2 dəfədən çox artırıbBiznes
17:02
Sabahın havası meteohəssas insanlarda narahatlıq yaradacaqSağlamlıq
16:30
Azərbaycan noyabrda asfalt istehsalını 3 dəfə artırıbSənaye
16:23
Foto
14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyində fərdi mübarizələr başa çatıbFərdi
16:17
"Araz-Naxçıvan"ın icraçı direktoru: "Elmar Baxşıyevlə ilk görüşdə razılıq əldə olunmuşdu" - MÜSAHİBƏFutbol
16:09
Litva Ottava Konvensiyasından çıxıbDigər ölkələr
15:45
"Barselona" iki müdafiəçini heyətinə qatmaq istəyirFutbol
15:45
Zelenski Trampla danışıqlardan öncə Kanadanın Baş naziri ilə görüşəcəkDigər ölkələr
15:39