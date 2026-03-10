İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Qubanın üç kəndinin adının dəyişdirilməsi təklif edilir

    Milli Məclis
    • 10 mart, 2026
    • 17:55
    Quba rayonun üç kəndinin adının dəyişdirilməsi müzakirə ediləcək.

    Bu barədə "Report"a Milli Məclisin Toponimiya komissiyasının sədr müavini Musa Quliyev məlumat verib.

    O qeyd edib ki, komissiyanın sabahkı iclasında Qubanın Vladimirovka kəndinin Elbir, Alekseyevka kəndinin Çinarlı, Timiryazev kəndinin isə Bəhrəli adlandırılması təklif ediləcək:

    "Məqsəd həmin kəndlərin adının milliləşdirilməsidir".

    M.Quliyev əlavə edib ki, dəyişikliklə əlaqəli müzakirənin aparılması və parlamentə tövsiyə olunması nəzərdə tutulub.

