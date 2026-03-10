В Милли Меджлисе могут рассмотреть вопрос о переименовании трех сел в Губе
Милли Меджлис
- 10 марта, 2026
- 18:19
В Милли Меджлисе могут рассмотреть вопрос о переименовании трех сел в Губинском районе.
Об этом Report сообщил заместитель председателя парламентской комиссии по топонимии Муса Гулиев.
По его словам, согласно повестке, предлагается переименовать село Владимировка в Эльбир, Алексеевку - в Чинарлы, а село Тимирязев - в Бахрали.
Гулиев отметил, что вопрос будет рассмотрен на завтрашнем заседании комиссии, после чего он может быть рекомендован для обсуждения в парламенте.
Последние новости
18:54
Глава МИД Азербайджана и посол Омана обсудили расширение двустороннего сотрудничестваВнешняя политика
18:44
Израиль наносит новую серию ударов по объектам "Хезболлах" в БейрутеДругие страны
18:41
В Израиле в результате ракетного удара погиб гражданин АзербайджанаВнешняя политика
18:39
Объявлены победители третьей волны программы развития Азада МирзаджанзадеНаука и образование
18:34
Хатаинский район лидирует по госипотеке в БакуФинансы
18:33
Палата оценщиков: Региональные риски не влияют на рынок недвижимости АзербайджанаБизнес
18:25
ОАЭ приостановили работу крупного НПЗ после атаки беспилотникаДругие страны
18:20
Видео
Haber Global подготовил репортаж о гумпомощи из Азербайджана в ИранВ регионе
18:19