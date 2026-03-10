В Милли Меджлисе могут рассмотреть вопрос о переименовании трех сел в Губе

В Милли Меджлисе могут рассмотреть вопрос о переименовании трех сел в Губинском районе.

Об этом Report сообщил заместитель председателя парламентской комиссии по топонимии Муса Гулиев.

По его словам, согласно повестке, предлагается переименовать село Владимировка в Эльбир, Алексеевку - в Чинарлы, а село Тимирязев - в Бахрали.

Гулиев отметил, что вопрос будет рассмотрен на завтрашнем заседании комиссии, после чего он может быть рекомендован для обсуждения в парламенте.