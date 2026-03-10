Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Милли Меджлисе могут рассмотреть вопрос о переименовании трех сел в Губе

    Милли Меджлис
    • 10 марта, 2026
    • 18:19
    В Милли Меджлисе могут рассмотреть вопрос о переименовании трех сел в Губинском районе.

    Об этом Report сообщил заместитель председателя парламентской комиссии по топонимии Муса Гулиев.

    По его словам, согласно повестке, предлагается переименовать село Владимировка в Эльбир, Алексеевку - в Чинарлы, а село Тимирязев - в Бахрали.

    Гулиев отметил, что вопрос будет рассмотрен на завтрашнем заседании комиссии, после чего он может быть рекомендован для обсуждения в парламенте.

