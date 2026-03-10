İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Berlində naməlum şəxs Mertsin ofisinin yaxınlığında yanğın törədib

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 18:03
    Berlində naməlum şəxs Mertsin ofisinin yaxınlığında yanğın törədib

    Almaniyanın hüquq-mühafizə orqanları ölkənin federal kansleri Fridrix Mertsin idarəsinin binası yaxınlığındakı tikinti ərazisinin hasarının ehtimal edilən qəsdən yandırılması ilə bağlı araşdırma aparırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV polisə istinadən məlumat yayıb.

    "Berlinin Mitte rayonunda, federal kanslerin idarəsi ərazisində, tikinti hasarı qəsdən yandırılıb. Yanğın nəticəsində tikinti ərazisindəki kabellər və hasarın bir hissəsi zədələnib. Xəsarət alan yoxdur", - polisdən bildirilib.

    Yanğınsöndürənlər alovu söndürüblər, polis qəsdən yandırma və əmlakın korlanması ilə bağlı araşdırma aparır. Şübhəli şəxs cinayət yerindən elektrikli samokatla qaçıb.

    Kanslerin idarəsinin yaxınlığında artıq bir neçə ildir ki, binanın ofislər və digər otaqlarla genişləndirilməsi üzrə irimiqyaslı tikinti işləri aparılır.

    Almaniya Berlin Fridrix Merts yanğın
    В Берлине неизвестный устроил поджог у офиса Фридриха Мерца

    Son xəbərlər

    18:58

    Adrien Rabyo cəzalandığı üçün "Milan"ın növbəti oyununu buraxacaq

    Futbol
    18:54

    İsrail Beyrutda "Hizbullah" obyektlərinə yeni zərbələr dalğası başladıb

    Digər ölkələr
    18:52

    Finlandiya Prezidenti İranın Naxçıvana hücumu ilə əlaqədar Azərbaycana dəstəyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    18:41
    Foto

    Ceyhun Bayramov və Seyf bin Raşid Əl-Cahvari Yaxın Şərqdə artan gərginliyi müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    18:32

    Azərbaycanın İsraildəki səfirliyi ölən azərbaycanlı ilə bağlı məlumat yayıb

    Digər
    18:32

    BƏƏ PUA hücumundan sonra iri neft emalı zavodunun fəaliyyətini dayandırıb

    Digər ölkələr
    18:27
    Foto

    Azərbaycan və Özbəkistanın Hesablama Palataları əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

    Maliyyə
    18:23

    Azərbaycan parapauerliftinqçiləri Avropa Açıq çempionatını 12 medalla başa vurublar

    Fərdi
    18:18

    Azad Mirzəcanzadə inkişaf proqramının növbəti qalibləri elan olunub

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti