В Берлине неизвестный устроил поджог у здания ведомства Фридриха Мерца

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 17:50
    Правоохранители Германии ведут расследование предполагаемого поджога ограждения строительной площадки около здания ведомства федерального канцлера страны Фридриха Мерца.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

    "На территории ведомства федерального канцлера в районе Митте в Берлине, предположительно, произошел поджог строительного ограждения. В результате возгорания были повреждены кабели на стройплощадке и часть забора. Пострадавших нет", - сообщили в полиции.

    Пожарные ликвидировали возгорание, полиция ведет расследование поджога и порчи имущества. Подозреваемый скрылся с места преступления на электросамокате.

    Рядом с ведомством канцлера уже несколько лет ведутся масштабные строительные работы по расширению здания офисами и другими помещениями.

