İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran Kolumbiya millisinə dəvət alıb

    Futbol
    • 10 mart, 2026
    • 17:53
    Qarabağın futbolçusu Kamilo Duran Kolumbiya millisinə dəvət alıb

    "Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran Kolumbiya millisinə çağırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, 24 yaşlı yarımmüdafiəçi martda keçiriləcək yoldaşlıq görüşləri üçün dəvət olunub.

    İndiyədək milli komandaya dəvət olunmayan Duran "Qarabağ"ın heyətində bu mövsümki çıxışından sonra Kolumbiya yığmasına çağırılıb.

    Onun yer aldığı komanda martın 26-da Xorvatiya, üç gün sonra Fransa ilə qarşılaşacaq. Hər iki görüş ABŞ-nin Orlando şəhərində baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, Kamilo 2025-ci ilin avqustunda "Qarabağ"a keçib.

    Kamilo Duran Kolumbiya millisi Qarabağ klubu

    Son xəbərlər

    18:58

    Adrien Rabyo cəzalandığı üçün "Milan"ın növbəti oyununu buraxacaq

    Futbol
    18:54

    İsrail Beyrutda "Hizbullah" obyektlərinə yeni zərbələr dalğası başladıb

    Digər ölkələr
    18:52

    Finlandiya Prezidenti İranın Naxçıvana hücumu ilə əlaqədar Azərbaycana dəstəyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    18:41
    Foto

    Ceyhun Bayramov və Seyf bin Raşid Əl-Cahvari Yaxın Şərqdə artan gərginliyi müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    18:32

    Azərbaycanın İsraildəki səfirliyi ölən azərbaycanlı ilə bağlı məlumat yayıb

    Digər
    18:32

    BƏƏ PUA hücumundan sonra iri neft emalı zavodunun fəaliyyətini dayandırıb

    Digər ölkələr
    18:27
    Foto

    Azərbaycan və Özbəkistanın Hesablama Palataları əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

    Maliyyə
    18:23

    Azərbaycan parapauerliftinqçiləri Avropa Açıq çempionatını 12 medalla başa vurublar

    Fərdi
    18:18

    Azad Mirzəcanzadə inkişaf proqramının növbəti qalibləri elan olunub

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti