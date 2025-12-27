Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Посол: Выбор Эфиопии хозяйкой COP32 создаст новые возможности для сотрудничества с Баку

    Внешняя политика
    • 27 декабря, 2025
    • 16:09
    Посол: Выбор Эфиопии хозяйкой COP32 создаст новые возможности для сотрудничества с Баку

    Выбор Эфиопии в качестве хозяйки COP32, который пройдет в 2027 году, создаст новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном.

    Об этом турецкому бюро Report заявил посол Эфиопии в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Адем Мухаммед Махмуд.

    Он отметил, что COP32 предоставляет большие возможности для сотрудничества с Азербайджаном.

    "Азербайджан успешно организовал COP29 и продемонстрировал в этих рамках сильный институциональный потенциал. Эфиопия, в свою очередь, активно участвовала в COP29 и приобрела ценный опыт. Надеемся, что Азербайджан примет участие в COP32 на самом высоком уровне и поделится с нами своим опытом. Эфиопия имеет значительный опыт в проведении международных конференций и привержена Инициативе зеленого наследия, которая станет одним из ключевых направлений подготовки к COP32", - заявил дипломат.

    Адем Мухаммед Махмуд Эфиопия COP32 климатическая конференция
    Səfir: Efiopiyanın COP32-yə ev sahibi seçilməsi Azərbaycanla əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradacaq
    Ambassador: Ethiopia's COP32 hosting to open new cooperation with Azerbaijan

    Последние новости

    16:49

    В Азербайджане в ноябре производство асфальта выросло втрое

    Промышленность
    16:30

    Экс-министр обороны Грузии арестован

    Внешняя политика
    16:20

    Китай ужесточит контроль над ИИ, имитирующим человеческую личность

    ИКТ
    16:09

    Посол: Выбор Эфиопии хозяйкой COP32 создаст новые возможности для сотрудничества с Баку

    Внешняя политика
    15:56

    Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 39%

    Бизнес
    15:50

    Министр обороны Швейцарии усомнился в способности страны защитить себя от нападения

    Другие страны
    15:38

    В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    15:35

    Зеленский перед переговорами с Трампом проведет встречу с премьером Канады

    Другие страны
    15:24

    Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

    Другие страны
    Лента новостей