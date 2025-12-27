Посол: Выбор Эфиопии хозяйкой COP32 создаст новые возможности для сотрудничества с Баку

Выбор Эфиопии в качестве хозяйки COP32, который пройдет в 2027 году, создаст новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом турецкому бюро Report заявил посол Эфиопии в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Адем Мухаммед Махмуд.

Он отметил, что COP32 предоставляет большие возможности для сотрудничества с Азербайджаном.

"Азербайджан успешно организовал COP29 и продемонстрировал в этих рамках сильный институциональный потенциал. Эфиопия, в свою очередь, активно участвовала в COP29 и приобрела ценный опыт. Надеемся, что Азербайджан примет участие в COP32 на самом высоком уровне и поделится с нами своим опытом. Эфиопия имеет значительный опыт в проведении международных конференций и привержена Инициативе зеленого наследия, которая станет одним из ключевых направлений подготовки к COP32", - заявил дипломат.