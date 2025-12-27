Səfir: Efiopiyanın COP32-yə ev sahibi seçilməsi Azərbaycanla əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradacaq
- 27 dekabr, 2025
- 15:30
Efiopiyanın 2027-ci ildə keçiriləcək COP32-yə ev sahibi seçilməsi Azərbaycanla əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradacaq.
Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında Efiopiyanın Azərbaycan üzrə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Adem Muhammed Mahmud bildirib.
O qeyd edib ki, COP32 Azərbaycanla əməkdaşlıq üçün böyük fürsətlər təqdim edir:
"Azərbaycan COP29-u uğurla təşkil etdi və bu çərçivədə güclü institusional potensialı nümayiş olundu. Efiopiya öz növbəsində COP29-da fəal iştirak etdi və dəyərli təcrübə qazandı. Ümid edirik ki, Azərbaycan COP32-də ən yüksək səviyyədə iştirak edəcək və öz təcrübəsini bizimlə bölüşəcək. Efiopiya beynəlxalq konfranslara ev sahibliyi etməkdə xeyli təcrübəyə malikdir və COP32 hazırlıqlarının mərkəzində olacaq Yaşıl İrs Təşəbbüsünə sadiqdir".