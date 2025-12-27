İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Səfir: Efiopiyanın COP32-yə ev sahibi seçilməsi Azərbaycanla əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradacaq

    Xarici siyasət
    • 27 dekabr, 2025
    • 15:30
    Səfir: Efiopiyanın COP32-yə ev sahibi seçilməsi Azərbaycanla əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradacaq

    Efiopiyanın 2027-ci ildə keçiriləcək COP32-yə ev sahibi seçilməsi Azərbaycanla əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradacaq.

    Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında Efiopiyanın Azərbaycan üzrə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Adem Muhammed Mahmud bildirib.

    O qeyd edib ki, COP32 Azərbaycanla əməkdaşlıq üçün böyük fürsətlər təqdim edir:

    "Azərbaycan COP29-u uğurla təşkil etdi və bu çərçivədə güclü institusional potensialı nümayiş olundu. Efiopiya öz növbəsində COP29-da fəal iştirak etdi və dəyərli təcrübə qazandı. Ümid edirik ki, Azərbaycan COP32-də ən yüksək səviyyədə iştirak edəcək və öz təcrübəsini bizimlə bölüşəcək. Efiopiya beynəlxalq konfranslara ev sahibliyi etməkdə xeyli təcrübəyə malikdir və COP32 hazırlıqlarının mərkəzində olacaq Yaşıl İrs Təşəbbüsünə sadiqdir".

    COP32 Efiopiya Adem Muhammed Mahmud
    Посол: Выбор Эфиопии хозяйкой COP32 создаст новые возможности для сотрудничества с Баку
    Ambassador: Ethiopia's COP32 hosting to open new cooperation with Azerbaijan

    Son xəbərlər

    16:14

    "Araz-Naxçıvan"ın icraçı direktoru: "Elmar Baxşıyevlə ilk görüşdə razılıq əldə olunmuşdu" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    16:09

    Litva Ottava Konvensiyasından çıxıb

    Digər ölkələr
    15:45

    "Barselona" iki müdafiəçini heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    15:45

    Zelenski Trampla danışıqlardan öncə Kanadanın Baş naziri ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    15:39

    Şahbuzda avtomobil qaz xəttinə çırpılıb, 450 abonentin qazı kəsilib

    Hadisə
    15:36

    Tbilisi Şəhər Məhkəməsi Baço Axalaya barəsində həbs qətimkan tədbiri seçib

    Xarici siyasət
    15:30

    Səfir: Efiopiyanın COP32-yə ev sahibi seçilməsi Azərbaycanla əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradacaq

    Xarici siyasət
    15:23

    Azərbaycan Gürcüstandan avtomobil alışını 39 % azaldıb

    Biznes
    14:54

    "Mançester Siti" müdafiəçisini satışa çıxarıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti