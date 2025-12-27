В Польше будут производить ракеты для южнокорейских РСЗО K239 Chunmoo

Польша наладит производство ракет для южнокорейских реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo (польская версия - Homar K).

Как передает Report, об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в соцсети Х.

"В понедельник после полудня в Варшаве состоится подписание соглашения о сотрудничестве между WB Electronics и HanwhaAerospace Co. Ltd. Это знаменует начало строительства в Польше завода по производству ракет для РСЗО Homar K", - написал министр.