Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Польше будут производить ракеты для южнокорейских РСЗО K239 Chunmoo

    Другие страны
    • 27 декабря, 2025
    • 17:08
    В Польше будут производить ракеты для южнокорейских РСЗО K239 Chunmoo

    Польша наладит производство ракет для южнокорейских реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo (польская версия - Homar K).

    Как передает Report, об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в соцсети Х.

    "В понедельник после полудня в Варшаве состоится подписание соглашения о сотрудничестве между WB Electronics и HanwhaAerospace Co. Ltd. Это знаменует начало строительства в Польше завода по производству ракет для РСЗО Homar K", - написал министр.

    Польша Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш Homar K K239 Chunmoo

    Последние новости

    18:37

    В Армении состоялось 7-е политическое собрание партии "Гражданский договор"

    В регионе
    18:28

    В Билясуваре при падении автомобиля в канал погибли два человека

    Происшествия
    18:25

    МИД Азербайджана: Мы вновь подтверждаем поддержку территориальной целостности Йемена

    Внешняя политика
    18:18
    Фото

    По инициативе Лейлы Алиевой для детей организовано мега-шоу "Джыртдан"

    Социальная защита
    18:11

    В горах Казахстана погиб альпинист, еще двое пропали без вести

    В регионе
    17:55

    Мадридский "Реал" интересуется 19-летним полузащитником нидерландского клуба

    Футбол
    17:47

    Вучич заявил о скором запуске производства БПЛА в Сербии

    Другие страны
    17:37

    СМИ: В Судане повстанцы убили более 200 человек по этническому признаку

    Другие страны
    17:27

    Азербайджан вдвое увеличил производство стальных труб

    Бизнес
    Лента новостей