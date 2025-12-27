Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 27 декабря, 2025
    • 16:30
    Экс-министр обороны Грузии арестован

    Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-министра обороны Грузии Бачо Ахалая.

    Как сообщает грузинское бюро Report, решение огласила судья Мея Мелкадзе.

    Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

    Экс-министр обвиняется в организации штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября текущего года.

    Сотрудники СГБ задержали бывшего министра 25 декабря в его тбилисской квартире. Следствие утверждает, что Ахалая был главным организатором попытки штурма президентского дворца.

    Лента новостей