    Минобороны Азербайджана проведет утилизацию боеприпасов в Пирекешкюле и Агдере

    Армия
    • 09 февраля, 2026
    • 10:35
    Минобороны Азербайджана проведет утилизацию боеприпасов в Пирекешкюле и Агдере

    В период с 9 по 13 февраля в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации.

    Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, процесс уничтожения будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.

    "Призываем население не поддаваться панике. Нет никаких оснований для беспокойства", - отмечается в обращении министерства.

    Минобороны Азербайджана Пирекешкюль Агдеринский район боеприпасы Утилизация боеприпасов
    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək
