İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    • 09 fevral, 2026
    • 10:21
    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Pirəkəşkül və Ağdərədə 9-13 fevral tarixlərində istismar müddəti başa çatan və istifadəyə yararsız döyüş sursatları təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla məhv ediləcək.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, məhvetmə prosesi Pirəkəşkül qəsəbəsi yaxınlığındakı poliqonda, həmçinin Ağdərə rayonu ərazisindəki təlim mərkəzində həyata keçiriləcək.

    "Partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və narahatlığa heç bir əsasın olmadığını diqqətə çatdırırıq", - məlumatda vurğulanıb.

    Pirəkəşkül Ağdərə Müdafiə Nazirliyi
    Минобороны Азербайджана проведет утилизацию боеприпасов в Пирекешкюле и Агдере

    Son xəbərlər

    11:34

    Ali Məhkəmə: Razılıqsız şəxsi məlumat yayanları mülki məsuliyyət gözləyir

    Hadisə
    11:27
    Foto

    IMF-in icraçı direktoru Ağdam, Xankəndi və Şuşa şəhərlərinə səfər edib

    Maliyyə
    11:26

    Vens bu axşam İrəvanda Paşinyanla görüşəcək

    Region
    11:26

    Azərbaycanın stolüstü tennisçisi beynəlxalq turniri iki mükafatla başa vurub

    Fərdi
    11:19

    Naxçıvan Muxtar Respublikasına yeni Baş nazir təyin olunub

    Daxili siyasət
    11:18

    Şəmkirdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:07

    Mbappe Ronaldu və Messinin nailiyyətini təkrarlayıb

    Futbol
    11:05

    DİN xaricdə iş və təhsil adı altında saxta elanlarla bağlı vətəndaşlara müraciət edib

    Hadisə
    11:01

    İsrail səfiri: "Kibertəhlükəsizlik iqtisadi dayanıqlılıq və texnoloji inkişafın sütunudur"

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti