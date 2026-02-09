Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Стоимость золота превысила $5 тыс. за унцию

    Финансы
    • 09 февраля, 2026
    • 10:19
    Стоимость золота превысила $5 тыс. за унцию

    Биржевая стоимость золота превысила $5 тыс. за тройскую унцию в понедельник утром, сохраняя позитивную динамику недели ранее.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $56,79 относительно предыдущего закрытия, или на 1,14%, - до $5 036,59 за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожает на 5,76% - до $81,328 за унцию.

    За предыдущую неделю золото подорожало почти на 5%, по итогам пятницы котировки поднялись на 1,85%. Тем самым биржевая цена золота продолжает коррекцию после резкого спада, который произошел на рубеже января и февраля и последовал за резким ростом котировок драгметаллов до исторических рекордов.

    стоимость золота фьючерсы драгметаллы
