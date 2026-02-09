Стоимость золота превысила $5 тыс. за унцию
Финансы
- 09 февраля, 2026
- 10:19
Биржевая стоимость золота превысила $5 тыс. за тройскую унцию в понедельник утром, сохраняя позитивную динамику недели ранее.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $56,79 относительно предыдущего закрытия, или на 1,14%, - до $5 036,59 за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожает на 5,76% - до $81,328 за унцию.
За предыдущую неделю золото подорожало почти на 5%, по итогам пятницы котировки поднялись на 1,85%. Тем самым биржевая цена золота продолжает коррекцию после резкого спада, который произошел на рубеже января и февраля и последовал за резким ростом котировок драгметаллов до исторических рекордов.
Последние новости
11:51
МВД предупредило о фейковых объявлениях о работе и учебе за границейПроисшествия
11:42
Фото
Жители Тертера пытались продать почти 150 кг конины под видом говядиныЗдоровье
11:40
В Испании из-за забастовок наблюдаются перебои в железнодорожном сообщенииДругие страны
11:39
Посол Израиля: Кибербезопасность является столпом технологического развитияИКТ
11:32
Unibank проведет внеочередное общее собрание акционеров 12 мартаФинансы
11:30
В Шамкире автомобиль врезался в дерево, есть погибшие и пострадавшие - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
11:29
Замминистра: Цифровизация способствует повышению конкурентоспособности экономикиИКТ
11:26
Назначен новый премьер-министр Нахчыванской Автономной РеспубликиВнутренняя политика
11:25