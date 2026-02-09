Центр кибербезопасности Азербайджана подготовил более 380 специалистов

Центр кибербезопасности Азербайджана за время деятельности подготовил более 380 высококвалифицированных специалистов в сфере кибербезопасности, а свыше 10 тыс. человек прошли различные программы обучения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития Шахин Алиев на мероприятии, посвященном шестому выпуску специалистов Центра кибербезопасности.

По его словам, 86% выпускников уже трудоустроены, что свидетельствует о реальном вкладе центра в рынок труда.

"Центр активно сотрудничает с отечественными вузами, а также с государственным и частным секторами. Кроме того, в сфере кибербезопасности разработано и выведено на рынок пять отечественных продуктов", - отметил Алиев.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время планируется проведение просветительских и практических мероприятий по кибербезопасности во всех учебных заведениях страны: "При этом модель Центра кибербезопасности Азербайджана уже вызывает интерес за рубежом - ведутся переговоры с Казахстаном и рядом других стран о ее возможном экспорте".