    Центр кибербезопасности Азербайджана подготовил более 380 специалистов

    ИКТ
    • 09 февраля, 2026
    • 10:49
    Центр кибербезопасности Азербайджана подготовил более 380 специалистов

    Центр кибербезопасности Азербайджана за время деятельности подготовил более 380 высококвалифицированных специалистов в сфере кибербезопасности, а свыше 10 тыс. человек прошли различные программы обучения.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития Шахин Алиев на мероприятии, посвященном шестому выпуску специалистов Центра кибербезопасности.

    По его словам, 86% выпускников уже трудоустроены, что свидетельствует о реальном вкладе центра в рынок труда.

    "Центр активно сотрудничает с отечественными вузами, а также с государственным и частным секторами. Кроме того, в сфере кибербезопасности разработано и выведено на рынок пять отечественных продуктов", - отметил Алиев.

    Он также подчеркнул, что в ближайшее время планируется проведение просветительских и практических мероприятий по кибербезопасности во всех учебных заведениях страны: "При этом модель Центра кибербезопасности Азербайджана уже вызывает интерес за рубежом - ведутся переговоры с Казахстаном и рядом других стран о ее возможном экспорте".

    Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzində hazırlanan mütəxəssislərin sayı açıqlanıb
    Azerbaijan's Cybersecurity Center trains more than 380 specialists
