    Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzində hazırlanan mütəxəssislərin sayı açıqlanıb

    İKT
    • 09 fevral, 2026
    • 10:23
    Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzində hazırlanan mütəxəssislərin sayı açıqlanıb

    Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzinin fəaliyyəti dövründə 380-dən çox yüksək ixtisaslı kibertəhlükəsizlik mütəxəssisi hazırlanıb, ümumilikdə isə 7 mindən artıq şəxs müxtəlif təlim proqramlarına cəlb olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyindəki İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) İdarə Heyətinin sədr müavini Şahin Əliyev Kibertəhlükəsizlik Mərkəzinin 6-cı məzun günündə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, məzunların 86 %-i hazırda işlə təmin edilib və bu da mərkəzin əmək bazarına verdiyi real töhfənin göstəricisi kimi qiymətləndirilir: "Mərkəz yerli ali təhsil müəssisələri ilə yanaşı, həm dövlət, həm də özəl sektorla sıx əməkdaşlıq edir. Eyni zamanda, kibertəhlükəsizlik sahəsində yerli məhsulların hazırlanması istiqamətində mühüm addımlar atılıb və bu günə qədər 5 yerli məhsul bazara təqdim olunub".

    Ş. Əliyev vurğulayıb ki, yaxın dövrdə ölkənin bütün təhsil müəssisələrində kibertəhlükəsizliklə bağlı maarifləndirici və praktiki tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır: "Bununla yanaşı, Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzinin modeli artıq xarici ölkələrin də diqqətini cəlb edir. Qazaxıstan və digər ölkələrlə bu modelin ixracı istiqamətində danışıqlar aparılır".

    Центр кибербезопасности Азербайджана подготовил более 380 специалистов
    Azerbaijan's Cybersecurity Center trains more than 380 specialists

