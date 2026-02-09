АПБА выясняет причины отравления семьи в Губе
Здоровье
- 09 февраля, 2026
- 10:33
Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с профильными структурами выясняет причины инцидента, произошедшего в Губинском районе.
Как сообщили Report в ведомстве, по предварительным данным, восемь членов одной семьи почувствовали недомогание во время празднования дня рождения после употребления домашней пищи.
Состояние пострадавших оценивается как стабильное.
По факту проводится расследование.
Последние новости
11:51
МВД предупредило о фейковых объявлениях о работе и учебе за границейПроисшествия
11:42
Фото
Жители Тертера пытались продать почти 150 кг конины под видом говядиныЗдоровье
11:40
В Испании из-за забастовок наблюдаются перебои в железнодорожном сообщенииДругие страны
11:39
Посол Израиля: Кибербезопасность является столпом технологического развитияИКТ
11:32
Unibank проведет внеочередное общее собрание акционеров 12 мартаФинансы
11:30
В Шамкире автомобиль врезался в дерево, есть погибшие и пострадавшие - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
11:29
Замминистра: Цифровизация способствует повышению конкурентоспособности экономикиИКТ
11:26
Назначен новый премьер-министр Нахчыванской Автономной РеспубликиВнутренняя политика
11:25