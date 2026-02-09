Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    АПБА выясняет причины отравления семьи в Губе

    Здоровье
    • 09 февраля, 2026
    • 10:33
    АПБА выясняет причины отравления семьи в Губе

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с профильными структурами выясняет причины инцидента, произошедшего в Губинском районе.

    Как сообщили Report в ведомстве, по предварительным данным, восемь членов одной семьи почувствовали недомогание во время празднования дня рождения после употребления домашней пищи.

    Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

    По факту проводится расследование.

    Агентство пищевой безопасности отравление Губа
    Qubada ailənin 8 üzvünün zəhərlənmə iddiası ilə bağlı araşdırma başlayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:51

    МВД предупредило о фейковых объявлениях о работе и учебе за границей

    Происшествия
    11:42
    Фото

    Жители Тертера пытались продать почти 150 кг конины под видом говядины

    Здоровье
    11:40

    В Испании из-за забастовок наблюдаются перебои в железнодорожном сообщении

    Другие страны
    11:39

    Посол Израиля: Кибербезопасность является столпом технологического развития

    ИКТ
    11:32

    Unibank проведет внеочередное общее собрание акционеров 12 марта

    Финансы
    11:30

    В Шамкире автомобиль врезался в дерево, есть погибшие и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    11:29

    Замминистра: Цифровизация способствует повышению конкурентоспособности экономики

    ИКТ
    11:26

    Назначен новый премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики

    Внутренняя политика
    11:25

    Черные дни Ягланда: бывший генсек Совета Европы лишается иммунитета из-за дела Эпштейна

    Другие страны
    Лента новостей