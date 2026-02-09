АПБА выясняет причины отравления семьи в Губе

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с профильными структурами выясняет причины инцидента, произошедшего в Губинском районе.

Как сообщили Report в ведомстве, по предварительным данным, восемь членов одной семьи почувствовали недомогание во время празднования дня рождения после употребления домашней пищи.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

По факту проводится расследование.