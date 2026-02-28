Азербайджан стал ключевым авиационным узлом на фоне эскалации в регионе

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 28 февраля, 2026
    • 21:59
    На фоне начала ожидаемых ударов США и Израиля по Ирану ряд стран закрыли свое воздушное пространство, что вынудило международные авиакомпании срочно искать альтернативные маршруты.

    Как сообщает Report, на фоне этого кризиса воздушное пространство Азербайджана превратилось в самый безопасный и основной транзитный узел для мировой авиации.

    Данные специализированного авиационного ресурса Flightradar24 показывают, что в качестве упомянутого альтернативного маршрута на первый план выходит именно Азербайджан.

    Так, в настоящее время подавляющее большинство международных рейсов выполняется через воздушное пространство Азербайджана. Это не только выдвигает Азербайджан на передний план как единственные надежные "ворота" воздушного коридора Восток-Запад, но и в очередной раз подтверждает статус Баку как стратегически важного логистического центра не только регионального, но и глобального масштаба.

    Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

    РФ и КНР инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.

