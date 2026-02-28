Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    СМИ: Али Хаменеи руководит боевыми действиями из кризисного штаба

    • 28 февраля, 2026
    • 22:18
    СМИ: Али Хаменеи руководит боевыми действиями из кризисного штаба

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи находится в штабе и руководит боевыми действиями.

    Как передает Report, об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

    По его данным, Хаменеи, "как и во время войны летом 2025 года, находится в кризисном штабе и лично руководит ведением военных действий".

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что президент страны Масуд Пезешкиан и верховный лидер Али Хаменеи не пострадали при ударах по территории страны.

    Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

    РФ и КНР инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.

    Лента новостей