    Российские удары по регионам Украины: есть погибшие и пострадавшие - ДОПОЛНЕНО

    • 09 февраля, 2026
    • 11:05
    Российские удары по регионам Украины: есть погибшие и пострадавшие - ДОПОЛНЕНО

    В результате ударов российских БПЛА и артиллерии по ряду регионов Украины погибли три человека, в том числе ребенок, не менее 21 мирный житель пострадал.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

    Глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что в Шахтерском Синельниковского района Днепропетровской области в результате атаки БПЛА пострадали 9 человек.

    "Среди них – 13-летняя девочка. Все раненые доставлены в больницу. 57-летняя женщина – в "тяжелом" состоянии. Остальные - в состоянии средней тяжести", – написал Ганжа в телеграм-канале

    Он также отметил, что, в результате удара загорелся трехэтажный жилой дом, повреждены крыша и перекрытия, в другом многоквартирном доме выбиты окна.

    Кроме того, беспилотник атаковал Васильковскую громаду - возник пожар, повреждены три частных дома.

    В Никопольском районе российские войска обстреливали населенные пункты артиллерией и FPV-дронами. Под огонь попали Никополь, Марганецкая и Червоногригоровская громады, пострадавших среди мирного населения нет.

    Национальная полиция Украины также заявила, что за минувшие сутки РФ обстреляла 26 населенных пунктов Сумской области.

    "В Шостке в результате повторного удара БПЛА по территории спортивного комплекса ранения получили трое полицейских, которые проводили осмотр места происшествия. Также в результате обстрела получила ранение 25-летняя женщина. В Сумской городской территориальной громаде в результате попадания дрона по гражданскому автомобилю ранения получили 19-летний парень и 16-летняя девушка", – говорится в сообщении полиции.

    Кроме того, в Комышанской территориальной громаде травмы получил 33-летний мужчина.

    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что также ночью в понедельник, российские войска атаковали ударными беспилотниками частный сектор города Богодухов в Харьковской области.

    "Одно из попаданий произошло по жилому дому, который был полностью разрушен. Возник пожар на площади 50 м кв., который был ликвидирован. Из-под завалов извлечены тела двух погибших: женщины и 10-летнего мальчика", – говорится в сообщении Службы.

    Кроме того, еще три человека пострадали.

    Глава городской военной администрации Одесской области Сергей Лысак Украины в свою очередь сообщил, что в результате ночного обстрела Одессы погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, среди них – 19-летняя девушка.

