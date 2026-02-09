Азербайджан представил Цифровую логистическую платформу на Евразийской неделе ОЭСР

Цифровая логистическая платформа объединит участников транспортной, таможенной и логистической сфер в единой электронной системе с обменом данными в режиме реального времени, что повысит прозрачность, гибкость и эффективность всех процессов.

Как передает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, об этом азербайджанская делегация сообщила на пленарной сессии на тему "Транскаспийский транспортный маршрут и региональные экономические связи" в рамках Евразийской недели Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

На пленарной сессии было подчеркнуто растущее стратегическое значение Среднего коридора и ключевая роль Азербайджана в его развитии. Было отмечено, что Средний коридор, помимо транзитного маршрута, превратился в ключевую платформу региональной экономической интеграции и сотрудничества на евразийском пространстве. Инвестиции, вложенные Азербайджаном в последние годы в железнодорожную, портовую, морскую и логистическую инфраструктуру, укрепили позиции коридора.

Азербайджанская делегация также проинформировала участников о завершении модернизации железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс, совместном расширении портовой инфраструктуры и флотилии на Каспийском море, а также о значении Зангезурского коридора как важного элемента диверсификации маршрутов.

Также было подчеркнуто, что долгосрочная конкурентоспособность Транскаспийского транспортного маршрута зависит не только от развития инфраструктуры, но и от упрощения пограничных процедур, ускорения рабочих процессов и внедрения цифровых технологий.

Отмечено, что Азербайджан расширяет свои инициативы в этом направлении. Внесены изменения в законодательство, сформирована соответствующая правовая база, указом главы государства создается информационная система "Единое окно", которая значительно повысит эффективность операций и качество прогнозирования.

На пленарной сессии также говорилось о председательстве Азербайджана в Международном транспортном форуме при ОЭСР. Было отмечено, что укрепление транспортных связей является одним из приоритетов председательства, и Азербайджан заинтересован в продолжении сотрудничества в целях преобразования Среднего коридора в устойчивую, конкурентоспособную, цифровую и интегрированную региональную транспортную сеть.