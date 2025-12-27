Азербайджан вдвое увеличил производство стальных труб

В Азербайджане в январе-ноябре текущего года произведено 199 тыс. тонн стальных труб.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На 1 декабря текущего года запасы готовой продукции в стране составляли 3,8 тыс. тонн.

В 2024 году в Азербайджане было произведено 109,8 тыс. тонн стальных труб, что на 62,3% меньше, чем в 2023 году.