    Азербайджан вдвое увеличил производство стальных труб

    27 декабря, 2025
    • 17:27
    Азербайджан вдвое увеличил производство стальных труб

    В Азербайджане в январе-ноябре текущего года произведено 199 тыс. тонн стальных труб.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    На 1 декабря текущего года запасы готовой продукции в стране составляли 3,8 тыс. тонн.

    В 2024 году в Азербайджане было произведено 109,8 тыс. тонн стальных труб, что на 62,3% меньше, чем в 2023 году.

    Azərbaycan polad boru istehsalını 2 dəfədən çox artırıb
    Azerbaijan produces 199,000 tons of steel pipes in January–November

