Азербайджан вдвое увеличил производство стальных труб
Бизнес
- 27 декабря, 2025
- 17:27
В Азербайджане в январе-ноябре текущего года произведено 199 тыс. тонн стальных труб.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На 1 декабря текущего года запасы готовой продукции в стране составляли 3,8 тыс. тонн.
В 2024 году в Азербайджане было произведено 109,8 тыс. тонн стальных труб, что на 62,3% меньше, чем в 2023 году.
