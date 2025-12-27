İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan polad boru istehsalını 2 dəfədən çox artırıb

    Biznes
    • 27 dekabr, 2025
    • 17:06
    Azərbaycan polad boru istehsalını 2 dəfədən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 199 min ton polad boru istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,1 dəfə çoxdur.

    Bu il dekabrın 1-nə olan vəziyyətə görə, ölkədə 3,8 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 109,8 min ton polad boru istehsal edilib ki, bu da 2023-cü ilə nisbətən 62,3 % azdır.

    polad boru istehsal
    Азербайджан вдвое увеличил производство стальных труб

    Son xəbərlər

    17:37

    Müdafiə naziri: İsveçrə özünü hücumdan qorumaq qabiliyyətində deyil

    Digər ölkələr
    17:18

    La Liqa təmsilçisi 19 yaşlı niderlandlı yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır

    Futbol
    17:06

    Azərbaycan polad boru istehsalını 2 dəfədən çox artırıb

    Biznes
    17:02

    Sabahın havası meteohəssas insanlarda narahatlıq yaradacaq

    Sağlamlıq
    16:30

    Azərbaycan noyabrda asfalt istehsalını 3 dəfə artırıb

    Sənaye
    16:23
    Foto

    14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyində fərdi mübarizələr başa çatıb

    Fərdi
    16:17

    "Araz-Naxçıvan"ın icraçı direktoru: "Elmar Baxşıyevlə ilk görüşdə razılıq əldə olunmuşdu" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    16:09

    Litva Ottava Konvensiyasından çıxıb

    Digər ölkələr
    15:45

    "Barselona" iki müdafiəçini heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti