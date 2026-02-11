Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Баку и Вашингтон обсудили реформы в здравоохранении и фармсотрудничество

    Здоровье
    • 11 февраля, 2026
    • 09:32
    Баку и Вашингтон обсудили реформы в здравоохранении и фармсотрудничество

    Азербайджан и США расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения.

    Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения Азербайджана, данный вопрос обсуждался на встрече главы ведомства Теймура Мусаева с представителями Торговой палаты США.

    В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и США в сфере здравоохранения. Стороны затронули вопросы модернизации системы здравоохранения, внедрения инновационных медицинских технологий, сотрудничества в фармацевтической промышленности и в сфере медицинского образования.

    Была представлена информация о реформах, реализуемых в сфере здравоохранения в стране под руководством президента Азербайджана, а также о работе по повышению качества медицинских услуг и цифровизации. Мусаев подчеркнул важность расширения взаимовыгодного сотрудничества с международными партнерами, в том числе с американскими компаниями.

    На встрече вице-президент Торговой палаты США по Ближнему Востоку, Центральной Азии и Турции Дженнифер Милл заявила о заинтересованности в сотрудничестве с Азербайджаном и отметила возможность обмена опытом и технологиями американских компаний в сферах здравоохранения и фармацевтики.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями, обсуждены перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

    фармацевтика США здравоохранение медицинские технологии Минздрав Азербайджана
    Фото
    Azərbaycan və ABŞ səhiyyə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir
    Фото
    Azerbaijan and United States expand cooperation in healthcare
    Ты - Король

    Последние новости

    09:44

    Вице-президент США и его супруга посетили Аллею шехидов

    Внешняя политика
    09:35

    Цена золота выросла за благодаря снижению доходности гособлигаций США

    Финансы
    09:32
    Фото

    Баку и Вашингтон обсудили реформы в здравоохранении и фармсотрудничество

    Здоровье
    09:29

    "Карабах" поднялся на девять позиций в мировом рейтинге

    Футбол
    09:26

    СМИ: В США считают важным до 15 мая провести в Украине выборы президента

    В регионе
    09:20

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2026)

    Финансы
    09:11

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.02.2026)

    Финансы
    09:08

    Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в США

    Энергетика
    08:57
    Видео

    В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    Лента новостей