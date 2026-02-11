Баку и Вашингтон обсудили реформы в здравоохранении и фармсотрудничество

Азербайджан и США расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения.

Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения Азербайджана, данный вопрос обсуждался на встрече главы ведомства Теймура Мусаева с представителями Торговой палаты США.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и США в сфере здравоохранения. Стороны затронули вопросы модернизации системы здравоохранения, внедрения инновационных медицинских технологий, сотрудничества в фармацевтической промышленности и в сфере медицинского образования.

Была представлена информация о реформах, реализуемых в сфере здравоохранения в стране под руководством президента Азербайджана, а также о работе по повышению качества медицинских услуг и цифровизации. Мусаев подчеркнул важность расширения взаимовыгодного сотрудничества с международными партнерами, в том числе с американскими компаниями.

На встрече вице-президент Торговой палаты США по Ближнему Востоку, Центральной Азии и Турции Дженнифер Милл заявила о заинтересованности в сотрудничестве с Азербайджаном и отметила возможность обмена опытом и технологиями американских компаний в сферах здравоохранения и фармацевтики.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями, обсуждены перспективные направления дальнейшего сотрудничества.