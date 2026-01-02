İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    KİV: Aktyor Tommi Li Consun qızı ölü tapılıb

    02 yanvar, 2026
    Amerikalı aktyor Tommi Li Consun qızı Viktoriya Kaliforniyadakı otellərin birində ölü tapılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TMZ portalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Portalın məlumatına görə, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları Viktoriyanın cəsədini yanvarın 1-i səhər saatlarında San-Fransiskodakı otellərin birində aşkar ediblər. Polisin portala dəqiqləşdirməsinə görə, əməkdaşlar meyitin tapılması ilə bağlı daxil olan məlumat əsasında saat 04:00 radələrində (Bakı vaxtı ilə təxminən 16:00-da) otelə gəliblər.

    Hadisə yerinə məhkəmə-tibbi ekspertinin gəldiyi və araşdırma apardığı bildirilir.

    Ölümün səbəbi hələlik məlum deyil.

    TMZ: Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой

