KİV: Aktyor Tommi Li Consun qızı ölü tapılıb
Digər ölkələr
- 02 yanvar, 2026
- 07:18
Amerikalı aktyor Tommi Li Consun qızı Viktoriya Kaliforniyadakı otellərin birində ölü tapılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TMZ portalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Portalın məlumatına görə, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları Viktoriyanın cəsədini yanvarın 1-i səhər saatlarında San-Fransiskodakı otellərin birində aşkar ediblər. Polisin portala dəqiqləşdirməsinə görə, əməkdaşlar meyitin tapılması ilə bağlı daxil olan məlumat əsasında saat 04:00 radələrində (Bakı vaxtı ilə təxminən 16:00-da) otelə gəliblər.
Hadisə yerinə məhkəmə-tibbi ekspertinin gəldiyi və araşdırma apardığı bildirilir.
Ölümün səbəbi hələlik məlum deyil.
