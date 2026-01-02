Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    TMZ: Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой

    Другие страны
    • 02 января, 2026
    • 06:46
    TMZ: Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой

    Дочь американского актера Томми Ли Джонса Виктория найдена мертвой в отеле в Калифорнии.

    Как передает Report, об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

    По данным портала, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело Виктории в отеле в Сан-Франциско рано утром 1 января. Как уточнила порталу полиция, сотрудники прибыли в отель около 04:00 (примерно 16:00 по бакинскому времени) по сообщению об обнаружении тела Виктории.

    Уточняется, что на место происшествия прибыл судебно-медицинский эксперт и провел расследование.

    Причина смерти пока остается неизвестной.

    США актер смерть
    KİV: Aktyor Tommi Li Consun qızı ölü tapılıb

    Последние новости

    07:13

    СМИ: США считают причиной протестов в Иране игнорирование властями требований общества

    В регионе
    06:46

    TMZ: Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой

    Другие страны
    06:08

    Венесуэла готова обсуждать с США борьбу с наркоторговлей

    Другие страны
    05:37

    Болсонару вернули из больницы в тюрьму

    Другие страны
    05:22

    В Германии 21 человек выиграл в новогоднюю лотерею не менее миллиона евро

    Это интересно
    04:53

    Астрономы обнаружили в центре Млечного Пути "планету-изгой" размером с Сатурн

    Наука и образование
    04:19

    Маск: Победа радикальных левых станет концом для США

    Другие страны
    03:44

    Премьер Польши пообещал "завоевать Балтийское море"

    Другие страны
    03:06

    NYT: Россия попросила США не преследовать шедший в Венесуэлу танкер Bella 1

    Другие страны
    Лента новостей