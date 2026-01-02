TMZ: Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой
Другие страны
- 02 января, 2026
- 06:46
Дочь американского актера Томми Ли Джонса Виктория найдена мертвой в отеле в Калифорнии.
Как передает Report, об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.
По данным портала, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело Виктории в отеле в Сан-Франциско рано утром 1 января. Как уточнила порталу полиция, сотрудники прибыли в отель около 04:00 (примерно 16:00 по бакинскому времени) по сообщению об обнаружении тела Виктории.
Уточняется, что на место происшествия прибыл судебно-медицинский эксперт и провел расследование.
Причина смерти пока остается неизвестной.
