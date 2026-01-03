В МИД Китая осудили удары США по Венесуэле
Другие страны
- 03 января, 2026
- 19:34
Китай глубоко потрясен и решительно осуждает удары США по Венесуэле и действия против ее президента.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД КНР.
"Китайская сторона выражает глубокое потрясение и решительно осуждает применение США военной силы против суверенного государства и их действиями в отношении его президента", - указали в ведомстве.
Там отметили, что такие действия США представляют собой "грубейшее нарушение международного права".
"Мы призываем американскую сторону соблюдать международное право и положения Устава ООН, а также прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран", - заявили в китайском МИД.
