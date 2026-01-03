Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Камбоджа призвала Таиланд отвести войска из пограничных районов

    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 19:56
    Камбоджа призвала Таиланд отвести войска из пограничных районов

    Власти Камбоджи заявили, что войска Таиланда заняли ряд спорных приграничных территорий с начала действия перемирия 27 декабря пошлого года, и призвали Бангкок убрать военных из этих районов.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении камбоджийского МИД.

    "Камбоджа требует, чтобы (...) всех военных Таиланда и технику вывели с территории Королевства Камбоджа на позиции, которые соответствуют законно проведенной границе", - отметили в ведомстве.

    Пномпень также призвал Бангкок прекратить военную активность в приграничных районах и на территории Камбоджи, уважать полномочия Общего пограничного комитета, занятого демаркацией границ стран в соответствии с нынешними соглашениями и международным правом.

    В таиландской армии отвергли эти обвинения, подчеркнув, что военные находятся лишь в районах, которые всегда принадлежали Таиланду.

    Напомним, что 27 декабря 2025 года Камбоджа и Таиланд по результатам заседания Общего пограничного комитета достигли соглашения о немедленной деэскалации напряженности вдоль границы.

