Оборонный экспорт Турции в 2025 году вырос почти на 50%
- 03 января, 2026
- 19:05
Экспорт оборонной продукции Турции в 2025 году вырос на 48%.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн.
По его словам, если в 2024 году Анкара экспортировала оборонную продукцию, в том числе авиационные средства, на 7,1 миллиарда долларов США, то в 2025 году эта цифра выросла на 48% и превысила $10 млрд.
Х. Гёргюн выразил настрой достичь новых рекордов в области экспорта оборонной продукции в 2026 году.
