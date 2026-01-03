Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Оборонный экспорт Турции в 2025 году вырос почти на 50%

    Экспорт оборонной продукции Турции в 2025 году вырос на 48%.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн.

    По его словам, если в 2024 году Анкара экспортировала оборонную продукцию, в том числе авиационные средства, на 7,1 миллиарда долларов США, то в 2025 году эта цифра выросла на 48% и превысила $10 млрд.

    Х. Гёргюн выразил настрой достичь новых рекордов в области экспорта оборонной продукции в 2026 году.

    Türkiyənin müdafiə və aviasiya ixracatı 10 milyard dolları ötüb

