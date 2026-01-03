İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Türkiyənin müdafiə və aviasiya ixracatı 10 milyard dolları ötüb

    Region
    03 yanvar, 2026
    18:42
    Türkiyənin müdafiə və aviasiya ixracatı 10 milyard dolları ötüb

    Türkiyənin müdafiə və aviasiya ixracatı 2024-cü ildə 7,1 milyard dollar olub, 2025-ci ildə isə bu rəqəm 48 faiz artaraq 10 milyard 54 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    "Report" Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Müdafiə Sənayesi İdarəsinin rəisi Haluk Görgün deyib.

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da qatıldığı mərasimdə bildirilib ki, 2026-cı ildə ölkənin müdafiə və aviasiya ixracatı sahəsində yeni rekordlar əldə ediləcək.

