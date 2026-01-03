Türkiyənin müdafiə və aviasiya ixracatı 10 milyard dolları ötüb
Region
- 03 yanvar, 2026
- 18:42
Türkiyənin müdafiə və aviasiya ixracatı 2024-cü ildə 7,1 milyard dollar olub, 2025-ci ildə isə bu rəqəm 48 faiz artaraq 10 milyard 54 milyon ABŞ dollarına çatıb.
"Report" Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Müdafiə Sənayesi İdarəsinin rəisi Haluk Görgün deyib.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da qatıldığı mərasimdə bildirilib ki, 2026-cı ildə ölkənin müdafiə və aviasiya ixracatı sahəsində yeni rekordlar əldə ediləcək.
Son xəbərlər
18:53
Foto
Astarada ağır yol qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - YenilənibHadisə
18:48
Tramp: ABŞ Venesuelanın gələcəyinin həllində iştirak edəcəkDigər ölkələr
18:42
Türkiyənin müdafiə və aviasiya ixracatı 10 milyard dolları ötübRegion
18:30
Tramp Venesueladakı əməliyyatı iqamətgahından izləyibDigər ölkələr
18:25
Vens: Tramp Venesuelaya problemlərin həlli yollarını təklif edibDigər ölkələr
18:18
Taras Kaçka: Ukrayna Qərbdəki tərəfdaşlarından 800 milyard dollar cəlb etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
18:08
Türkiyə XİN: Ankara Venesueladakı vəziyyəti diqqətlə izləyir, vasitəçilik etməyə hazırdırRegion
17:59
Fon der Lyayen: Venesuela xalqını dəstəkləyirəmDigər ölkələr
17:57