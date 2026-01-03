В Астаре перевернулся микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие

В селе Тянгяруд Астаринского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на участке магистрали Алят-Астара.

Так, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, курсирующего по маршруту Астара–Лянкяран, потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги, столкнулось с электрическим столбом и перевернулось.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека, еще четверо получили травмы, они госпитализированы. Сообщается, что люди в автомобиле ехали на свадебное торжество.

В связи с фактом ведется расследование.