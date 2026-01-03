В Астаре перевернулся микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие
Происшествия
- 03 января, 2026
- 18:28
В селе Тянгяруд Астаринского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на участке магистрали Алят-Астара.
Так, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, курсирующего по маршруту Астара–Лянкяран, потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги, столкнулось с электрическим столбом и перевернулось.
По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека, еще четверо получили травмы, они госпитализированы. Сообщается, что люди в автомобиле ехали на свадебное торжество.
В связи с фактом ведется расследование.
Последние новости
18:53
Вице-премьер: Украина планирует привлечь $800 млрд у западных партнеровДругие страны
18:33
Трамп: США будут участвовать в решении вопроса будущего ВенесуэлыДругие страны
18:28
Фото
В Астаре перевернулся микроавтобус, есть погибшие и пострадавшиеПроисшествия
18:19
Трамп наблюдал за операцией в Венесуэле из резиденции во ФлоридеДругие страны
18:05
Вице-президент США: Трамп предлагал варианты урегулирования проблем с ВенесуэлойДругие страны
18:03
Турция заявила о готовности выступить посредником по ситуации в ВенесуэлеДругие страны
17:51
Венесуэла закрыла границу с БразилиейДругие страны
17:50
Китай рекомендует своим гражданам временно избегать поездок в ВенесуэлуДругие страны
17:41