    В Астаре перевернулся микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие

    Происшествия
    • 03 января, 2026
    • 18:28
    В селе Тянгяруд Астаринского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на участке магистрали Алят-Астара.

    Так, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, курсирующего по маршруту Астара–Лянкяран, потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги, столкнулось с электрическим столбом и перевернулось.

    По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека, еще четверо получили травмы, они госпитализированы. Сообщается, что люди в автомобиле ехали на свадебное торжество.

    В связи с фактом ведется расследование.

