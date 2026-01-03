Гутерриш глубоко встревожен захватом Мадуро

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую тревогу в связи с резкой эскалацией ситуации в Венесуэле, кульминацией которой стала военная операция США и захват президента Николаса Мадуро.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, произошедшие события создают "опасный прецедент" и могут иметь тревожные последствия для всего региона.

"Генеральный секретарь продолжает подчеркивать важность полного соблюдения всеми сторонами международного права, включая Устав ООН. Он глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не соблюдаются", - подчеркнул он.

Глава всемирной организации призвал всех участников политического процесса в Венесуэле к инклюзивному диалогу при полном уважении прав человека и верховенства закона.