Япония планирует запретить использование пауэрбанков на борту самолетов

Министерство транспорта Японии приняло решение с апреля запретить использование пауэрбанков на борту самолетов, вылетающих и прибывающих в страну.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники.

Мера связана с участившимися случаями возгорания и задымления мобильных аккумуляторов в салоне воздушных судов.

Отмечается, новые нормы будут утверждены в марте, после чего японские власти внесут изменения в соответствующие положения авиационного законодательства. В случае принятия, новые ограничения вступят в силу с апреля.