Япония планирует запретить использование пауэрбанков на борту самолетов
Другие страны
- 18 февраля, 2026
- 09:42
Министерство транспорта Японии приняло решение с апреля запретить использование пауэрбанков на борту самолетов, вылетающих и прибывающих в страну.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники.
Мера связана с участившимися случаями возгорания и задымления мобильных аккумуляторов в салоне воздушных судов.
Отмечается, новые нормы будут утверждены в марте, после чего японские власти внесут изменения в соответствующие положения авиационного законодательства. В случае принятия, новые ограничения вступят в силу с апреля.
