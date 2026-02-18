Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Япония планирует запретить использование пауэрбанков на борту самолетов

    18 февраля, 2026
    09:42
    Япония планирует запретить использование пауэрбанков на борту самолетов

    Министерство транспорта Японии приняло решение с апреля запретить использование пауэрбанков на борту самолетов, вылетающих и прибывающих в страну.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники.

    Мера связана с участившимися случаями возгорания и задымления мобильных аккумуляторов в салоне воздушных судов.

    Отмечается, новые нормы будут утверждены в марте, после чего японские власти внесут изменения в соответствующие положения авиационного законодательства. В случае принятия, новые ограничения вступят в силу с апреля.

    Лента новостей